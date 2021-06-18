Davutoğlu'nun konvoyunda yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, İstanbul'a sevk edildi



- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Kırklareli ziyaretlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, İstanbul'a sevk edilirken Gelecek Partisi Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Bozer Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli programları kapsamında Pehlivanköy ilçe binasının açılışına katıldı.

Kırklareli merkezde gerçekleştireceği programlar için konvoy halinde yola çıktı. Kent girişinde konvoydan 07 ACD 459 plakalı Ahmet Hilmi Acaroğlu idaresindeki otomobil, 39 AE 707 plakalı Mehmet Ağa’ın otomobili ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Gelecek Partisi Genel Başka Yardımcısı Sema Silkin Ün, Gelecek Partisi Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Bozer yaralanırken diğer araçta bulunan Yiğithan Öz yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sema Silkin Ün, Abdussamet Bozer, Yiğithan Öz 112 Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Yiğithan Öz ve Gelecek Partisi Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Bozer durumun iyi olduğu öğrenildi. Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün kollunda kırık olduğu için İstanbul’a sevk edildi.

