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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Damdan dama atlarken droneye yakalandı... Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Damdan dama atlarken droneye yakalandı... Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

operasyondan genel ve detay görüntüler,

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek Polis Ekipleri 

-ekiplerin operasyona çıkış anları,
-adrese baskın yapılması,
-şüpheli şahsın damdan dama atlayarak kaçma anlarına ait drone kamera görüntüsü,
-şahsın yakalanarak kelepçelenmesi,
-adreslerde arama yapılması,
-dedektör köpeğin uyuşturucu bulması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- Polis ekiplerini gören uyuşturucu taciri damdan dama atlayarak kaçmaya çalıştı- Şahsın kaçma anları drone kamera ile saniye saniye kaydedildi GAZİANTEP

- Gaziantep'te, 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Asayiş" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında girilmeye çalışılan bir evde, polis ekiplerini gören uyuşturucu tacirinin damdan dama atlayarak kaçmaya çalışması ise dikkat çekti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki üç mahallede 853 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Asayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden oluşan çok sayıda personelin katıldığı operasyon kapsamında Mithatpaşa, Karşıyak ve Hacıbaba mahallelerindeki pek çok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun bazı noktalarına Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de katılırken, çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı, çeşitli türlerde çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yaşanan kovalamaca ve film sahnelerini aratmadı Operasyon kapsamında Özel Harekat Polisi'nin desteğiyle Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı. Baskın sırasında polis ekiplerini gören uyuşturucu tacirinin damdan dama atlayarak kaçmaya çalışması dikkat çekti. Şahsın kaçma anını gören polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakalama anları ve şahsın drone kamera ile çekilen kaçma anlarına ait görüntüler ise film sahnelerini aratmadı. Kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri, ekiplerin kovalamacı sonrası kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken o anlarda yaşanan panik anları dikkat çekti. Operasyona destek veren Maxi isimli dedektör köpeğin, zulalanmış uyuşturucuyu bulması ise takdir topladı. Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece 01.00'e kadar süreceği vurgulandı. (SVY-SD-
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