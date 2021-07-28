Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
D-100 Karayolunda vurulmuş halde bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
D-100 Karayolunda vurulmuş halde bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

D-100 Karayolunda vurulmuş halde bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

ARŞİV-

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Operasyon Cenaze Akalan Sağlık Ekipleri Cinayet 


- Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda gece saatlerinde otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçkin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Seçkin’in öldürüldüğü tespit etti. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Seçkin’in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Seçkin'i öldüren şahıs yakalandı Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Seçkin’i öldüren şahsın A.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. A.Ç., Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde Sakarya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Şahsın işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı