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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri Beyoğlu'ndaki projeleri inceledi

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri Beyoğlu'ndaki projeleri inceledi

İncelemelerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Toplantı 


- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Beyoğlu'nda gerçekleştirirken, toplantı sonrası kurul üyeleri Beyoğlu'nda yapımı devam eden projeleri gezdi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Beyoğlu Belediyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve kurul üyelerini belediyede karşıladı. Yapılan toplantının ardından Başkan Yıldız ve kurul üyeleri Beyoğlu'nda yapımı devam eden başta Taksim Cami ve Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli projeleri gezerek inceledi. Kurul üyeleri incelemelerin ardından Beyoğlu'ndan ayrıldı.
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