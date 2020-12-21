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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuştu

-Demir'in konuşması

( ANKARA ) -- "Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat teşkilatımız ihtiyaçları nedeniyle gündemimize gelen projelerde artık tekil ve yoğunlaşmış alana münhasır çözümler olamayacağı gerçeğinden hareketle Siber Güvelik Kümelenmesi hareketini başlattık" ANKARA

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- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat teşkilatımız ihtiyaçları nedeniyle gündemimize gelen projelerde artık tekil ve yoğunlaşmış alana münhasır çözümler olamayacağı gerçeğinden hareketle Siber Güvelik Kümelenmesi hareketini başlattık" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin en temel hedefini şöyle açıkladı: " Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik çözümlerinin yerli ve milli ürünler ile karşılanmasına olanak sağlayacak ekosistemi geliştirmektir. Bir ülkenin savunması sadece silah, top, tüfek, uydu, savunma sistemleriyle sınırlı değildir. Savunma denilince bir entegre yapının, ülkemizin enerji, ulaştırma, iletişim, bilişim, tarım ve sağlık benzeri alanlarda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili koordineli ve bütüncül bakış açısı olması gerekiyor." Bu gerçeklikten hareketle çeşitli kurum ve kuruluşlarla bu anlamda işbirliği yapmaya çok özel bir önem gösterdiklerini vurgulayarak, "Özellikle artık bu dijital çağda, Başkanlığımız bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat teşkilatımız ihtiyaçları nedeniyle gündemimize gelen projelerde artık tekil ve yoğunlaşmış alana münhasır çözümler olamayacağı gerçeğinden hareketle Siber Güvelik Kümelenmesi hareketini başlattık" değerlendirmesini yaptı. Demir, Başkanlık olarak işin mutfağında ellerinde gelen her türlü çabayı göstereceklerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün paydaşlarımızla bu çabayı gösterme irademizi ortaya koyuyoruz. Yazılım, siber güvenlik, siber saldırı meselelerini gündemimize alırken bunun altyapısını oluşturacak donanım gibi unsurların, ilerde uzay tabanlı bir ağ yapısı olacaksa uydu fırlatma sistemlerinin, burada oluşacak uyduların, bunlarla ilgili teknolojilerin gözden geçirilmesi ve düşünülmesinde büyük faydalar olduğunu düşünüyoruz." (DY-
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