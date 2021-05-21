Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse dahi unutulmayacağını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse dahi unutulmayacağını belirtti

- Emon Askar'ın hazırladığı klipANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadesini kullandı.Altun, Twitter hesabından, Emon Askar adlı genç bir kızın şarkı sözleriyle dile getirdiği "Filistin'in hikayesi" video klibini paylaştı.Hakikatin değişmez oluğunu, dile gelişinin değiştiğini aktaran Altun, paylaşımında, "Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadelerine yer verdi.

İletişim İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement