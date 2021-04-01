- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti
-Oktay’ın ziyaretinden detay görüntüler
( GAZİMAĞOSA ) GAZİMAĞOSA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretini kapsamın geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Oktay, Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşliğinde Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.
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