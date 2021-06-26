- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul temelinin atılacağı alana geldi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kanal İstanbul projesinin ilk temeli bugün atılıyor. Temel atma töreninde yürütülen hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle törenin yapılacağı alana geldi. (ZA-
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