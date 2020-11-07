Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi 2053 vizyonuyla buluşturma mücadelesinde de Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum' - KAHRAMANMARAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi 2053 vizyonuyla buluşturma mücadelesinde de Kahramanmaraş 'ı en önde görmek istiyorum" - KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehre gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)"Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma da olduğu gibi 2053 vizyonuyla buluşturma mücadelesinde de Kahramanmaraş 'ı en önde görmek istiyorum"
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