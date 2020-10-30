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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son olarak buraya gelirken, vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son olarak buraya gelirken, vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı'

Erdoğan'ın açıklamaları

Emniyet Teşkilatı Harekete Geç Deprem Anı Ameliyat Kamu Personeli 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan:(İzmir depremi) "Son olarak buraya gelirken, vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı"-"Şu an itibariyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren, yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir"-"AFAD, emniyet teşkilatımız, diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız süratle olay yerine ulaşmışlardır"-"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaralı bir an önce sarmaktır"-"Katar Devlet Başkanı aramış, kendisiyle görüşmeleri yaptık. Ve herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler. Kendilerine teşekkür ettik"-"Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis yine aynı şekilde aradılar, zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Fakat görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir ölüm söz konusu değildi. Fakat etkilendiklerini onlar da söylediler. Yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dediler. Biz de kendilerine şu an böyle bir şey söz konusu değil, fakat bize düşen bir şey varsa Yunanistan'ın yanındayız dedik" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

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