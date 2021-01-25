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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’yı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’yı hastanede ziyaret etti

Hastaneden araçlar detay

Şehit Polis Hastane Polis Memuru Memur 

-Cumhurbaşkanının ziyaretinden fotoğraflar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi altında olan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve Şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti. Elazığ’a gelen açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği Erdoğan, doktorlarından durumları hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
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