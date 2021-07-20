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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz'
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami içindeki vatandaşlara konuşması

-cami çıkışında Erdoğan'ın açıklamaları
-KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması
-detaylar

( LEFKOŞA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz"
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