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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

Erdoğan'ın şehitlik ziyaretinden görüntüler

( BAKÜ ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti BAKÜ

Şehit Abrin Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü‘de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti. NATO Zirvesi’nin ardından Azerbaycan’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Dün Şuşa’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de başkent Bakü’de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti.
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