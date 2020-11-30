Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir."
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