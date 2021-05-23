Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu
FOTOĞRAFLARDAN GÖRÜNTÜ
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.
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