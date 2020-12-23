- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ İnşallah en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun Temel Atma Törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Arnavutluk’un, Türkiye’nin Balkanlardaki yakın dostu ve ortağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Arnavutluk’ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında hemen imkanlarımızı seferber ettik. Eylül depreminin akabinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız (AFAD) tarafından dört tır dolusu yardım malzemesini ulaştırdık. Kasım’daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık” diye konuştu.

Covid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladıklarını ve inşaata başladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya maal olacak bu projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu konutlar, Türkiye - Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle, bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimden bizleri her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum.” Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da katkısıyla, depremin felaketlerini kısa zamanda ortadan kaldıracaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli dostum Edi Rama’nın az önce yapmış olduğu konuşmayı bende bütün duygusallığımla izledim ve kendisinin özellikle bu sürece vereceği katkıyla inanıyorum ki; bu depremin felaketlerini kısa zamanda ortadan kaldıracak ve tüm depremzedelere bu güzel konutlarda, bu güzel oluşumda yer almalarını sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle, ülkemizce inşa edilen konutların Laç şehri sakinlerine ve Arnavut kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyor, bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. (MH-BC -



loading...