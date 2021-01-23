Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğlu ve Zeytinburnu’nun vazgeçilmezi ‘İbo’ 51 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğlu ve Zeytinburnu’nun vazgeçilmezi ‘İbo’ 51 yaşında

Belediyeye gelişi

Doğum Günü Irak 

-Pasta kesilmesi
-Konuşma
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manevi oğlu ve Zeytinburnu’nun en renkli karakterlerinden İbo, bu yıl da geleneği bozmayarak 51’inci yaş gününü Zeytinburnu Belediyesi çalışanlarıyla kutladı. Zeytinburnu’nun neşe kaynağı İbrahim Ertepe 51 yaşına bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da manevi oğlu olan down sendromlu İbrahim Ertepe, her sene olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaş günü pastasını Zeytinburnu Belediyesi çalışanları ile birlikte kesti. Zeytinburnu Belediyesi’nde yapılan yaş günü kutlamasında, Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta da İbo’yu yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasını Başkan Arısoy ve Başkan Selami Delibalta ile birlikte kesen İbo’nun mutluluğu görülmeye değerdi. İbo’nun doğum günü kutlamalarının artık Zeytinburnu için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, “İbo’nun 51’nci yaş günü kutlaması için buradayız. Biz her yıl düzenli olarak İbo’muzun doğum gününü kutluyoruz. İyi ki varsın İbo, Zeytinburnu seninle daha renkli ve güzel. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İbo’muza nice sağlıklı yıllar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı