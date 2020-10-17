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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevindirdi

- Alkışlamaları

Doğalgaz Küplü Televizyon Helikopter Kışla 

-- Ekrandan açıklamaları izlemeleri
-- İzzet Sarıkaya ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak açıklarındaki doğalgaz rezervini açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevindirdi. İstanbul’dan helikopterle ayrılarak Tuna-1 bölgesine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi’nde yeni müjdeleri açıkladı.
320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından yeni rezerv miktarını açıklayan Erdoğan’ın müjdesi Zonguldaklıları sevindirdi. O anları dakika dakika ekrandan takip eden vatandaşlar, ekran başından bir an olsun ayrılmadı. Erdoğan’ın açıkladığı 85 milyar metreküplük rezervin daha bulunmasıyla toplam 405 milyar metreküplük rezervin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, alkışlar eşliğinde çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Müjdeyi televizyondan takip eden esnaf İzzet Sarıkaya, “Türkiye için çok önemli bir gelir kaynağı. Rahmetli Abdülhamid Han Karadeniz’i işaret etmiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu işaretle izinden devam ediyor. Devam ettiği için de iki büyük kaynağımızı buldu. Bizim için Türkiye için, Müslümanlar için çok güzel bir gelir kaynağı. Yenisini bekleriz. Bu ikinci bulunan kaynak Zonguldak’ın adına yazılmalı” diye konuştu.

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