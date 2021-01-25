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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim törenine katılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim törenine katılması bekleniyor

Deprem konutlarından detay

Deprem Konutları Deprem Bild Allah Helikopter 

-Tören alanı
-Vatandaşlarla röp
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim edeceği alana geçeceği bildirilirken, vatandaşlarda heyecanla beklemeye başladı.
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun yapılmaya başlandığı Elazığ’da,şuana kadar 2 bin 500'den fazla konut teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle incelemelerde bulunduğu, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi’nde deprem konutlarının anahtar teslim törenine katılmak üzere bölgeye geçeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlardan Mehmet Çakabay," Cumhurbaşkanını bekliyoruz, bugün gelecek. Bizimde burada evimiz var. heyecandan bekliyoruz. Gözümüz yollarda. İnşallah yakından da görme şansımız olur. 40 yılda bir belki bu şans bize nasip oldu. O da bugün oldu”dedi.
Vatandaşlardan Selehattin Akalın ise," Cumhurbaşkanımız Elazığ’a gelecek. Sevgi ve saygı duyuyorum. Ne mutlu ki bu ülkenin vatandaşıyım. Bize evler yaptı, gurur duyuyorum. Deprem ve afetlerden Allah hepimizi korusun"ifadelerini kullandı. (CK-HİV-
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