Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabi bir şey olamaz' - KAHRAMANMARAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da "Edebiyat Yolu" olması kadar tabi bir şey olamaz" - KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
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