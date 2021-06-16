Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliğini ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliğini ziyaret etti

Erdoğan'ın şehitlik ziyaretinden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Şehit Şehitlikler Irak 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirdiği hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçti. Mezarlara karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement