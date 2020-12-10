-Kaynak: İHA



( BAKÜ ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı BAKÜ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ve Zafer Geçidi Töreni’nin ardından, resmi temasları kapsamında geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev, Türk ve Azerbaycan heyetlerinin takdiminin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilerek, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.



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