Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti
Azerbaycan Başkan yardımcısı Şahin Mustafayev girişi
-Polis ve korumalar
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılım göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.
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