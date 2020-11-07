Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız' - KAHRAMANMARAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız" - KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (5)Erdoğan: "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız."
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