-Slogan atan ve bayrak sallayan Azerbaycan halkı

-Erdoğan'ın halkı selamlaması



( BAKÜ ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi BAKÜ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak için geldiği Bakü'de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı.

Töreni izlemek için binlerce Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü’de sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne giderken, yolda Azerbaycan halkının sevgi gösterilerine mazhar oldu. Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerini göstermek için sloganlar atıp Türk bayrakları salladı. Erdoğan, Azerbaycan halkını selamladı.



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