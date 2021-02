Covid-19 ile mücadele hayatını kaybeden 382 sağlık çalışanı anısına zeytin ağacı dikildi

-Konuşmalar detay

- Covid-19 salgını ile mücadelede fedakarca görev yaparken yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına zeytin dikim etkinliği gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirilen “Pandemi Sürecinde Hayatını Kaybeden Şehit Sağlık Çalışanları ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Zeytin Ağacı Dikim Etkinliği” Sinanoba Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Ağaç dikim törenin sonrasında şehir sağlık çalışanları için dua edildi. Covid - 19 nedeniyle hayatını kaybeden 382 sağlık çalışanı adına tek tek zeytin ağacı dikildiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İYİ Parti yöneticileri belediyemizi ziyaret ederek çok güzel bir konudan bahsettiler. Adı Covid - 19’la mücadele ederken hayatını kaybeden tıp insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın adına Büyükçekmece’de onları ebedileştirmek için bir zeytin bahçesi kurmak istediklerini ifade ettiler. Son derece heyecanlandım ve duygulandım. Bu nedenle Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e çok teşekkür ediyorum ve bu projeye bu noktaya getiren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz değerlerden üç tanesi benim çok kıymetli abilerimdir. 382 tıp insanımız insanları kurtarmaya çalışırken can verdiler. Hepsini şükranla, saygıyla, minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugün burada 382 zeytin ağacı ebedi olarak yaşayacaktır. Projenin sahibi İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Her birinin hatırası aileleri kadar bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır” İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün güzel bir etkinlik için buradayız. Ben hem kendi teşkilat mensuplarımıza, hem partimizin mensuplarına ama bu projemizi hayata geçiren belediye başkanımıza çok kalpten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Biz sağlık çalışanlarımızı başından itibaren bu Covid - 19 belasıyla ilgili olarak özverili çalışmaları canları pahasına büyük bir yorgunluğu göze alarak insanlarımıza hizmet etmelerini en uçtan en tepeye kadar olan o çalışma grafiğinde hepsine en derin saygılarımızı, şükranlarımızı, teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum. Ben tekrar sayın belediye başkanımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her birinin hatırası aileleri kadar bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır. Mekanları cennet olsun. Allah her birini peygamber efendimize komşu kılsın” dedi.

