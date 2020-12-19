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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Covid-19’a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

Covid-19’a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınması

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Karantina Cenaze Cenaze Namazı 

-SGK İl Müdürü Tuncer'in babası ve kardeşinden detay
-İl Müftüsünün dua etmesi
-Cenazeye katılanlardan detay
-Cenazenin alınması ve kabrine götürülmesi
-SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer'in fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 25 Kasım tarihinde Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evde tedavisine devam eden ve karantinasının 11’inci gününde durumu kötüleşen SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tuncer, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 51 yaşında ve bir çocuk babası Tuncer için bugün merkez bağlı Pelte Köyü’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Tuncer, Pelte Köyü’nde gözyaşları içerisinde annesinin yanına defnedildi. Cenaze namazına Vali Erkaya Yırık, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda kurum müdürleri, ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
(RY-HİV-
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