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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ÇORUM - Cuma namazı sonrası Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi

ÇORUM - Cuma namazı sonrası Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi

- Ulu Cami'den dua eden vatandaşlarÇORUM (AA) - Müslümanların ilk kıblesi Mescid - i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi. Çorum 'da vatandaşlar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ardından yeni "kontrollü normalleşme" döneminde ilk cuma namazını kıldı. Cemaat, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.Kentte cuma namazı öncesi verilen vaazda, Müslümanların ilk kıblesi Mescid - i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 900 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı öncesi dua etti.Cuma namazının ardından Filistin halkının yaralarının sarılması için yardım toplandı. -

Seccade Cuma Namazı Peygamberler Şehri İsrail Peygamber 

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