Çöp kutusunda meydana gelen patlama büyük korkuya neden oldu

-Görgü tanıkları röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir'de bir çöp kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Polis ekipleri çöp kutusunda gerçekleşen patlamada çöp kutusuna bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor. Bölge polis ablukasına alınırken Bomba İmha Uzmanları ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Patlamaya ilişkin ilk resmi açıklama İstanbul Valiliğinden geldi Ataşehir, Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde bir çöp konteynerında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu. Çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, polis ekipleri olay yerine hiç bir sivil vatandaşın girişine izin vermedi. Geniş güvenlik çemberinin içinde çalışmalarını sürdüren ekipler tüm delilleri toplarken görgü tanıklarından Mustafa Seyrek, "Arkam dönük eve gidiyordum, olay yerinden yüz metre ilerdeydim. Çok büyük basınçlı bir patlama geldi, kendimi o panikle yere attım. Ben korkudan biraz ileride bekledim, kalabalık vardı sonra polisler geldi şeritlere aldılar burayı. Yaralı yoktu, çöp konteynerı ve atık cam şişesi kutusu paramparça oldu." dedi.

Patlamaya ilişkin ilk resmi açıklama İstanbul Valiliğinden geldi. Valilik, "Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesindeki bir çöp konteynırında mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynır yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemi alınarak incelemelere başlanmıştır. Ataşehir ilçemize geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Patlama esnasında kazan dairesinde olan apartman görevlisi kazan patladı sandı Ataşehir'de akşam saatlerinde çöp konteynerında meydana gelen patlama çevredeki vatandaşlar arasında büyük korkuya neden olurken o esnada görevli olduğu apartmanın kazan dairesinde çalışan Duran Kalaycıoğlu, "Biz sadece sesi duyduk ben kazan dairesinin kapısını açtım patlama oldu. Kesin kazan patladı dedim ben dümdüz yere yattım." derken cadde üzerinde esnaf olan Salih Koç, "Ben dükkandaydım, ses duydum. Ben dedim kesin büyük bir şey patladı dedim. Çıktım bir baktım orada doğalgaz kutusu var sanırsam o patladı dedim. İlk başta çekindik gidemedik sonra gittim baktım ki çöp konteynerı paramparça olmuş. Orada bir otomobil büyük hasar görmüş, orada bir araç daha varmış da arkadaşlar söylüyor panikle basmış gitmiş. Orada şişe cam kutusu da vardı iyi ki geçen birisi yoktu o an geçen olsa yaralanırdı." açıklamasında bulundu.



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