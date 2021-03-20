Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

-Pankart detayları

-Bir öğrenci röportaj

-Kalabalık arasında öğrencinin megafonla uyarması

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( SAMSUN ) - SAMSUN



- Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüs (Kovid-19) vaka sayısına sahip olan Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi. Ellerinde pankart ve megafonla halka seslenen öğrenciler, vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Korona virüs vakalarının tırmanış gösterdiği Samsun'da 6 günde 6 bin 218 vaka tespit edilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan OMÜ Sağlık Topluluğu ise farkındalık etkinliği düzenledi.

Öğrenciler ellerinde pankartlar ve megafonla şehrin en kalabalık caddelerini dolaşarak insanları korona virüse karşı ikaz etti. Özellikle her gün binlerce insanın geçiş güzergâhında bulunan Mecidiye Caddesi'nde tıp öğrencileri, ellerinde "Kırmızıya Savaş Açtık", "Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz", "Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu" yazılı dövizlerle Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla insanlara seslenerek, "Bize kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal" dedi.

(FAU-SLH-Y)



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