Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

Öğrencilerin megafonla vatandaşları uyarması

Farkındalık Kalaba Alabalık Öğrenciler 

-Pankart detayları
-Bir öğrenci röportaj
-Kalabalık arasında öğrencinin megafonla uyarması
-Detaylar

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüs (Kovid-19) vaka sayısına sahip olan Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi. Ellerinde pankart ve megafonla halka seslenen öğrenciler, vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Korona virüs vakalarının tırmanış gösterdiği Samsun'da 6 günde 6 bin 218 vaka tespit edilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan OMÜ Sağlık Topluluğu ise farkındalık etkinliği düzenledi.
Öğrenciler ellerinde pankartlar ve megafonla şehrin en kalabalık caddelerini dolaşarak insanları korona virüse karşı ikaz etti. Özellikle her gün binlerce insanın geçiş güzergâhında bulunan Mecidiye Caddesi'nde tıp öğrencileri, ellerinde "Kırmızıya Savaş Açtık", "Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz", "Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu" yazılı dövizlerle Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla insanlara seslenerek, "Bize kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal" dedi.
(FAU-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement