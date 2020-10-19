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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu kamerada

Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu kamerada

Çocukların kamyonete asılması

( SİVAS )- Sivas’ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

Tehlikeli Oyun Kamera Cep Telefonu 


- Sivas’ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 çocuk, bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
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