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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti

Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti

Olay yerinden görüntü

Yangına Müdahale Irak Trol 

-Balkonda yanan eşyaların alevli görüntüsü
-İtfaiye ekibinin gelişi
-İtfaiye ekibi müdahale
-Yanan tüpün görüntüsü
-Yanan tüpün soğutulması
-Yangına müdahale eden vatandaş Röportaj
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki daire balkonunda çocuklar tarafından yakılan tüpün kıyafetleri tutuşturması sonucu çıkan yangın, duyarlı bir vatandaşın tüpü evden dışarı çıkarması ve itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Çerdiğin Mahallesi 1103 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Meryem A.’ya (37) ait dairenin balkonunda oyun oynayan 4 çocuk anneleri evden çıkınca balkonda bulunan tüpü yaktı. Tüpün ayarını açan çocuklar kontrol edemeyince tüpü yanar vaziyette bıraktı. Balkonda bulunan kıyafetlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakini Gökhan Ay (35) hızla binaya girerek 4 çocuğu evden çıkarttı. Ardından balkondaki tüpe su dökerek söndüren Gökhan AY patlama riskine karşı tüpü bina dışına çıkardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek evin içine sıçramadan yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından, yangına neden olan tüpe soğutma çalışması yapıldı. Yangını fark ederek çocukları ve tüpü dışarı çıkaran Gökhan Ay, "Burada yangın çıktı. Yangını fark ettiğimde yukarı çıktım. 4 tane çocuk varmış dışarıya aldım çıktım. En sonunda da yangına müdahale ettim. Tüp vardı patlamak üzere olan onu da aldım dışarıya çıkartıp attım" dedi.

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