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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Cep telefonu görüntülerinden detay

Kamera 

-Kadınların kavga etmesinden detay
-Erkek kadınları darp etmesinden detay
-Erkek kadını bıçaklamasından detay
-Kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlardan detay
-Genel detaylar

( BATMAN )- Tekmeli yumruklu, Saç saça kavgada bir kadın 3 bıçak darbesiyle yaralandı BATMAN

- Batman’da çocuklarla başlayan kavgaya büyükler de katıldı.
Olayda bir kadın bıçakla yaralandı. Edinilen bilgilere göre kavga Batman kent merkezi Tılmerç Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede çocuklar arasında çıkan kavgaya kadınlar da karıştı. Bağrışmaların yaşandığı kavgaya daha sonra erkekler de dahil oldu. Kavgada L.K. adlı kadın vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. (OA-YRT
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