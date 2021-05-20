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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocukların kavgasına aileler karışınca tekmeler ve sopalar havada uçuştu...Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Çocukların kavgasına aileler karışınca tekmeler ve sopalar havada uçuştu...Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Kavgadan görüntü

Hastane Kamera Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-hastaneden detay

( KOCAELİ )- 2 çocuğun yaralandığı kavga güçlükle yatıştırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocuklarının kavgasına dahil olan yabancı uyruklu kalabalık iki grup sopa ve tekmelerle birbirine saldırdı. 2 çocuğun yaralandığı kavga güçlükle yatıştırıldı. Kavga önceki gün gece saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir ailenin çocuğu olan D.A.(7) sokak üzerinde oyun oynadığı akrabasının çocukları ile kavga etti. Bir süre sonra çocukların ailelerinin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyüdü. Eline tahta sopalar alan kalabalık iki aile gurubu sokak üzerine bir birine saldırdı. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada D.A. ve abisi Yasin A.(19) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle yatıştırılarak ayrıldı. Tarafların şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınanın olmadığı kavga sonrasında iki aile, yaşadıkları sokaktan taşınarak başka bir yere yerleşti.
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