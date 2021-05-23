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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Güvenlik Önlemi 


- E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların hiçbirinde maske olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Görüntüler dün Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda kaydedildi. Hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yolda seyreden kamyonetin kasasında bulunan 5 çocuk kameralara yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonetin arkasında yani açık alanda yolculuk yapan 4’ü erkek, 1’i kız olan çocuklar birbirleriyle şakalaşıp güldü. Kendilerince eğlenen çocuklar, riskli bir şekilde kamyonetin arkasında yolculuk yapmaya devam etti.
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