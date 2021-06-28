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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

LİMONATA YAPIP SATAN ÇOCUKLARDAN DETAYLAR

Düşünür Hayvan Sokak Hayvanları 

-ÇOCUKLARIN SATTIĞI LİMONATAN ALAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-ÇOCUKLARDAN DETAYLAR VE RÖPORTAJ
-AİLELERLE RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da minik çocuklar sokak hayvanlarını beslemek için evlerinde limonata yapıp satıyor. Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk, sokak hayvanları için iyilik hareketi başlattı. Mahallelerinde bulunan sokak hayvanlarını beslemek için kolları sıvayan minik çocuklar konuyu ailelerine açtı. Ailelerin de desteğiyle minik çocuklar evlerinde limonata yapıp satmaya başladı.
Yaptıkları limonatayı oturdukları sitenin bahçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlara satan çocuklar; kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alacaklarını açıkladılar. Hayvanları çok sevdiklerini ifade eden çocuklar, "Biz mahallemizde bulunan hayvanları çok seviyoruz. Onları beslemek için "ne yapabiliriz" diye düşünürken aklımıza bu geldi. Evlerimizde limonata yapıp oturduğumuz sitenin bahçesinde satıyoruz. Buradan kazandığımız parayla mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz" dediler.
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