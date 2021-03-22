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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

- Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

Ekiplerin yüzüğü çıkartmaya çalışması

-Yüzüğü çıkartması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde yaşayan 15 yaşındaki Abdullah D.’nin parmağına taktığı yüzük sıkışarak çıkmadı. Ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun parmağındaki yüzüğü doktorlar da çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Hastaneye giden itfaiye görevlileri, yüzüğü keserek çıkarttı. (Şİ
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