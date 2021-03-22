- Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

-Yüzüğü çıkartması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde yaşayan 15 yaşındaki Abdullah D.’nin parmağına taktığı yüzük sıkışarak çıkmadı. Ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun parmağındaki yüzüğü doktorlar da çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye giden itfaiye görevlileri, yüzüğü keserek çıkarttı. (Şİ



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