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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Cinderes’te rejim saldırılarında zarar gören yollar onarılıyor

- Cinderes’te rejim saldırılarında zarar gören yollar onarılıyor

Cinderes’ten detay

Kaldırımlar Rejim Terör Örgütü Saldırı 

-onarım ve bakım çalışmaların görüntüsü

( AFRİN ) AFRİN

- Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde terör saldırıları nedeniyle zarar gören yollara bakım ve onarım yapıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes’te terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejim saldırıları nedeniyle büyük hasar meydana gelmişti. Saldırılarda hasar gören yollara bugün bakım, onarım yapıldı. Çalışmalar kapsamında asfaltlama ile kilit kaldırımlara parke taşı döşendi. Çalışma yapan ekibin sorumlusu İbrahim El-Ali’nin yaptığı açıklamada, "Cinderes’in yerel meclisi yetkilileri ve sakinleri arasındaki işbirliği ile beldede ulaşım ve hareketlilik sağlamak amacıyla sokaklardaki molozları kaldırılıp yolları gerekli onarımlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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