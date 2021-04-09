Cinayete kurban giden Emine’nin cenazesi ailesinin gözyaşları arasında morgdan alındı

-Ağıt yakan aileden detay

-Cenaze aracı ve morg girişinden detay

-18 yaşındaki kızın öldürüldüğü barakadan detay

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da dün gece erkek arkadaşı tarafından barakada bıçaklanarak öldürülen genç kadının cenazesi ailesinin gözyaşları içerisinde morgdan alınırken, yarın toprağa verileceği bildirildi.

Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” dedi.

Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 18 yaşındaki 'Bahar Bal' takma ismini kullanan Emine Fulya Akçelebi’yi kanlar içerisinde hareketsiz görünce polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada genç kadının vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak öldürüldüğü tespit edildi. Daha sonra genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün otopsinin tamamlamasından sonra Emine'nin cenazesi, morgdan alınarak Ehlibeyt Cem Evi’ne götürüldü. Emine’nin cansız bedeninin yarın Avcılı Köyü’nde defnedileceği bildirildi.

Öte yandan, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler de, cinayet zanlısı Salih Yılmaz C.'yi, gizlendiği Hicret Mahallesi'ndeki dedesinin evinde yakalamıştı.



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