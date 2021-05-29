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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cinayet gibi kaza...Tünel içinde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Cinayet gibi kaza...Tünel içinde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Argo Kamera Trol 

-Tünel içindeki kaza sonrası çekilen cep telefon görüntüleri
-Kaza yerinden görüntü
-Detaylar
-fotoğraflar

( GİRESUN -EK) GİRESUN

- Giresun’un Tirebolu ilçesinde tünel içinde ters yönde ilerleyen kamyonetin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.Kaza saat 15.00 sıralarında Tirebolu ilçesinde Kilise Burnu Tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Bayraktaroğlu kontrolündeki 25 TC 836 plakalı Dodge Fargo marka kamyonet, ters yönde tünelde ilerlerken karşı yönden gelen Selçuk Aktan kontrolündeki 28 AAJ 718 plakalı Fiat Fiorino marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fiat marka araçta bulunan sürücü Selçuk Aktan ile yolcu olarak bulunan Fatih Bayır olay yerinde hayatını kaybetti.Kamyonetin sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu ile aynı araçta bulunan Asiye Bayraktaroğlu ise yaralandı. Ağır yaralanan Asiye Bayraktaroğlu, Tirebolu Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Terk istikamette tünele giren kamyonetin neden olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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