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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin’den kalıcı uzay istasyonu kurma yolunda yeni adım - Kargo ikmal uzay aracı başarıyla uzaya fırlatıldı

- Çin’den kalıcı uzay istasyonu kurma yolunda yeni adım - Kargo ikmal uzay aracı başarıyla uzaya fırlatıldı

Roketin fırlatma anı

( PEKİN ) - Çin’den kalıcı uzay istasyonu kurma yolunda yeni adım- Kargo ikmal uzay aracı başarıyla uzaya fırlatıldı PEKİN

Tron Argo Uzay İstasyonu Gesi 


- Uzayda kalıcı bir istasyon inşa etmeyi hedefleyen Çin, söz konusu plan kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’yi başarılı şekilde uzaya fırlattı. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Çin’in uzayda kalıcı bir istasyon inşa etme hedefi kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’nin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu. Tianzhou-2, Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Fırlatma Merkezi’nden Pekin saatiyle 20.55’te (TSİ 15.55) Uzun Yürüyüş-7 Y3 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Fırlatmanın 604 saniye sonrasında uzay aracı roketten ayrılarak yörüngesine girdi. Daha önce 20 Mayıs günü gerçekleşeceği açıklanan fırlatma, ‘‘teknik nedenler’’ dolayısıyla son anda ertelenmişti. Tianzhou-2, Çin’in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’ye kenetlenecek Tianzhou-2, 13.5 ton fırlatma ağırlığına sahipken, 6.9 ton ağırlığında yük taşıyabiliyor. Uzunluğu 10.6, çapı ise 3.35 metre olan uzay aracı tamamen kapalı bir kargo kabini ile yakıt kabininden oluşuyor. Tianzhou-2’nin, Çin’in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’ye kenetlenerek, donanım ve malzeme desteği ile yakıt ikmalinde bulunması ve yörüngede bazı deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor. Uzay istasyonunun 2022’de faaliyete geçirilmesi hedefleniyor Çin, uzayda kalıcı bir istasyon inşa etme planının ilk somut adımı olarak Tianhe çekirdek modülünü 29 Nisan’da yörüngesine göndermişti. Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşası sürecinin bir sonraki aşaması için önümüzdeki Haziran ayında Shenzhou-12 insanlı uzay aracını uzaya göndermeyi ve aracın çekirdek kabinle kenetlenmesini planlıyor. Shenzhou-12’de 3 astronot 3 ay boyunca görevde kalacak. Uzay istasyonunun 2022 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.
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