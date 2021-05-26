Çıktığı binanda intihara kalkışan şahıs yürekleri ağza getirdi

-Aşağı sarkan şahsı çatıya çıkan vatandaşların ellerinden tutarak yukarı çekmesi



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’ın Ermenek ilçesinde intihar etmek için çıktığı binanın çatısından ağıya sarkarak şahıs herkesin yüreğini ağzına getirirken, vatandaşlarca son anda ellerinden yakalanarak yukarı çekildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde ilçenin Çınarlısu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren A.Y (31), isimli kişi, intihar etmek için apartmanın çatısına çıktı. Çatıda bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunu üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra şahıs binanın çatısından kendini aşağıya sarkıttı. Bunun üzerine bina sakinleri ve çevredeki bazı vatandaşlar hemen çatıya çıkarak aşağıya sarkan şahsı düşmek üzereyken son anda ellerinde tutarak yukarıya çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kayda aldı. Aşağıya indirilen şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.Y’nin neden dolayı intihara kalkıştığı ise öğrenilemedi. (ZB-MD-

