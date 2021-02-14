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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çiçek açan ağaçlarda kar güzelliği Çiçek açan ağaçlarda kar güzelliği

Çiçek açan ağaçlarda kar güzelliği Çiçek açan ağaçlarda kar güzelliği

çiçek açan ağaçlardan görüntü

Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları Yağan Kar Yağışı 

-karın kapladığı çiçeklerden görüntü
-genel Detay

( DÜZCE -ÖZEL) Çiçek açan ağaçlarda kar güzelliği- Karla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu DÜZCE

- Düzce’de geçen hafta sıcak havanın etkisi ile çiçek açan ağaçlar, hafta sonu kar yağışı ile beyaza büründü. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerini kaplayan kar, görsel şölen oluşturdu. Düzce’de geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Hafta sonu itibariyle kent merkezinde soğuk hava etkili olmaya başladı.
Sıcaklığın en yüksek 2, en düşük eksi 4 dereceye kadar düştüğü Düzce’de kar yağışı görüldü.
Karın yağmasıyla birlikte kent merkezinde kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu. Üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

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