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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı - Eksi meclis üyesi kadın çığlıklar içerisinde yer kaldı

- CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı - Eksi meclis üyesi kadın çığlıklar içerisinde yer kaldı

cep telefonu kamerası ftp: "CHP’de taciz ve tecavüzden sonra şimdi de kadına şiddet"

Sosyal Medya Meclis Üyesi Kayınvalide Cep Telefonu Kadına Şiddet 

-Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral detay
-İlknur Meral'in kapıya doğru koşması detay
-Yerlerde kalması detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı- Eksi meclis üyesi kadın çığlıklar içerisinde yer kaldı İSTANBUL

- Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi. Olay, dün Bakırköy Belediyesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral’in Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olundu. İddiaya göre burada darp edilen Meral’in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepkiler yükseldi. “Kendimi öldüreceğim” diye bağırdığı ve çığlık çığlığa yerde kalan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Meral’in serçe ve yüzük parmağının kırıldığı öğrenildi. (EG-
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