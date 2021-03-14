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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Cezayı yiyince önce sitem etti, sonra özür diledi

Cezayı yiyince önce sitem etti, sonra özür diledi

-Vatandaşa ceza kesilme anı

Polis Hastane Para Cezası Memur Polis Ekipleri 

--polis vatandaş tartışma anı
--vatandaşın sitemi
--detaylar

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Kısıtlamayı ihlal etti, “Ben böyle devletin” diyince sinirler gerildi İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara “ben böyle devletin” diye sitem edince ortalık gerildi. Özür dileyen vatandaşa cezai işlem uygulandı. Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu. Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı. Ben böyle devletin.. Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulamak istedi. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun” , “Ben böyle devletin” diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu. Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti. (ÖFA
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