Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken polislere yakalandı

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken polislere yakalandı

bagajdan çıkma görüntüsü

Uyuşturucu Taksi Şoförü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Kemeri Kontrol Noktası 

-gruba atıldı

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent’te, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında taksi bagajında yolculuk yaparken yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaptığı denetimler sırasında “Dur” ihtarına uymayan ve Kızılay istikametine doğru gitmeyi sürdüren bir taksiyi yaklaşık 10 metre ileride bulunan kontrol noktasında polisler tarafından durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D. uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken, yapılan arama sırasında taksinin bagajından bir kişinin çıkması görevli ekipleri şok etti. Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şahısın üzerinden kimlik çıkmaması üzerine şüpheli yanlış isim verdi. Yapılan çalışma sonucunda ise kişinin Şenol G. olduğu tespit edildi. Yaşanan olayın ardından çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne “Dur” ikazına uymamaktan ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı ceza uygulayarak ehliyetine el koydu. Ardından taksi otoparka çekildi. Bagajdan çıkan Şenol G.’nin ise 2 evden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, görevli memura mukavemet, kapkaç, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu belirlenerek hakkında adli işlem başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı