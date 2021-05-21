Ceza yememek için kıyafet dolabına saklandı

-Kumar oynayanlardan görüntü

-Dolaptan çıkmasından görüntü



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak'ta bir eve yapılan kumar operasyonunda 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası kesildi. Cezadan kaçmak isteyen bir vatandaş ise ekipler tarafından kıyafet dolabında yakalandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilık Mahallesi'nde bir evin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası kesilirken cezadan kaçmak isteyen bir kişi de ekipler tarafından kıyafet dolabında yakalandı.

