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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Adnan Oktar açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Adnan Oktar açıklaması

Adnan Oktar arşiv

( İSTANBUL )- "Adnan Oktar Batman'a sevk edilmedi" İSTANBUL


- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'nden Batman'a sevk edildiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar’ın Edirne Cezaevi'nden Batman Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğine daie çıkar haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada: "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında “Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği” yönünde haberler yer almaktadır. Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. (İD-ZA-
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