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Ceza kesilen taksi sürücünden ilginç tepki: “Allah bin kere razı olsun” - Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ceza kesilen taksi sürücünden ilginç tepki: “Allah bin kere razı olsun” - Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Ceza kesilen taksi sürücünden ilginç tepki: “Allah bin kere razı olsun” - Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Taksim Meydanı’nda uygulama yapan trafik ekiplerinden görüntü

Ticari Taksi Polis Para Cezası Bild Trol 

-Kemer takmadığı için ceza yiyen şahıslardan görüntü
-Sistemde kayıtlı olmadığı için ceza yiyen sürücüden görüntü
-Çekilen araçtan görüntü

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)Ceza kesilen taksi sürücünden ilginç tepki: “Allah bin kere razı olsun”- Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Kemer takmadığı için ceza yiyen bir sürücü tepkisini “Allah bin kere razı olsun” diyerek tepki gösterdi. Taksim Meydanı’nda çift yönlü olarak uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde taksi sürücülerinin çalışma ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Trafik ekipleri sürücülere maske ve sosyal mesafe kurallarını gözetmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetlediği bir taksinin şoförü trafik sisteminde taksi sürücüsü olarak kayıtlı olmadığı gerekçesiyle bin 339 TL para cezasına çarptırılırken ticari taksi çekici yardımıyla Yediemin otoparkına götürüldü. Ceza yedi, “Allah razı olsun” dedi Uygulamada iki taksi sürücüsüne ise kemer takmadıkları için 144 TL idari para cezası uygulandı. Kemer takmayan şoförlerden biri polisin yanına giderek sitemde bulundu. Sürücü tepkisini, “Allah razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?” diyerek gösterdi. Trafik ekiplerinin meydandaki uygulaması gün boyu devam etti. (MEA- MB-ZA-
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