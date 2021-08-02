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Çevre illerden takviye gönderilen yangın için anonslarla vatandaşlardan yardım istendi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çevre illerden takviye gönderilen yangın için anonslarla vatandaşlardan yardım istendi

Çevre illerden takviye gönderilen yangın için anonslarla vatandaşlardan yardım istendi

Belediyeden yapılan anonstan görüntü

Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını Ormanlık Alanda Yangın 

-Orman yangınından yakın ve uzak bölgelerden çekilmiş görüntüler
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını için çevre illerden takviye ekip talebinde bulunulurken, belediye hoparlöründen yapılan anonsta yangın bölgesine araç kaldırılacağı belirtilerek vatandaşların yardıma gelmesi istendi. Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının başladığı noktaya yakın olan vatandaşlar ise yardıma koştu. Çevre illerden takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Buldan Belediyesi hoparlöründen ise vatandaşların yardımı istendi. Yapılan anonsta, yangın noktasına yardıma gelecek kişiler için araç kaldırılacağı duyuruldu. (FP-MB-Y)
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